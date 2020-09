Fernando Verdasco, o alta victima a unui test fals pozitiv, la Roland Garros

Tenismenul spaniol Fernando Verdasco, locul 58 ATP, a povestit cum organizatorii turneului de la Roland Garros l-au descalificat după un test fals pozitiv pentru noul coronavirus, potrivit news.ro.

"Am contractat coronavirusul în august şi am fost asimptomatic. Am urmat protocolul şi am rămas în carantină înainte de a-mi relua activitatea. De atunci, am efectuat numeroase teste, toate negative, inclusiv cele de la Masters 1000 din Roma. Când am ajuns, marţi, la Paris, toţi membrii echipei mele erau negativi, cu excepţia mea.

Am explicat istoricul meu şi situaţia pentru a solicita un nou test, având în vedere cazuri similare la alţi jucători. Organizatorii Roland-Garros au refuzat să-mi permită să fac un alt test, în ciuda tuturor acestor circumstanţe şi a faptului că rămăseseră suficiente zile pentru alte teste înainte de începerea competiţiei şi de tragerea la sorţi. De atunci, am efectuat trei teste pe cont propriu la diferite centre şi toate rezultatele au arătat că sunt negativ.

Asta se poate întâmpla oricui şi ar trebui să avem ocazia să facem noi teste pentru a evita descalificările incorecte şi pentru a le oferi jucătorilor siguranţă. Dacă timpul permite, solicitările noastre nu pot fi respinse.

Vreau să fac cunoscut că sunt total frustrat şi revoltat de organizatorii turneului de la Roland-Garros, care îmi iau dreptul de a participa la acest eveniment important, fără a-mi permite măcar să fac un nou test, cu un nou eşantion, care ar fi putut confirma că rezultatul primului test a fost o eroare", a declarat jucătorul de 36 de ani, potrivit lesoir.be.

Verdasco nu a lipsit de la nicio ediţie a French Open de la prima lui participare, în 2004.

Într-o situaţie asemănătoare a fost şi tenismenul bosniac Damir Dzumhur, locul 114 ATP. El a fost exclus din competiţie după ce antrenorul său, Petar Popovici, a fost testat pozitiv. Popovici a susţinut că este vorba despre un test fals pozitiv, pentu că el a mai fost depistat infectat cu noul coronavirus, în iulie.

Din acest motiv, Popovici a cerut să fie supus unui nou test, fiind puţin probabil să contracteze de două ori virusul Sars-Cov-2, dar organizatorii au refuzat şi i-au exlus de la Roland Garros şi pe el şi pe jucătorul său.

Cei doi au revenit în Serbia şi Popovici a decis să se retesteze, iar rezultatul a fost negativ. Ei vor să-i dea în judecată pe organizatori.