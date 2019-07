Festivalul Anonimul 2019: Sapte lungmetraje semnate Sergei Loznitsa si un masterclass sustinut de regizor, intalniri cu cineasti si filme romanesti in premiera

Şapte lungmetraje semnate Sergei Loznitsa şi un masterclass susţinut de regizorul ucrainean, întâlniri cu cineaşti şi filme româneşti în premieră fac parte din programul festivalului Anonimul, care va avea loc între 5 şi 11 august, la Sfântu Gheorghe (Delta Dunării), scrie news.ro.

Lungmetrajul „The Dead Don't Die” al americanului Jim Jarmusch, cu Bill Murray şi Adam Driver în distribuţie, va deschide pe 5 august, în camping, cea de-a 16-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Independent Anonimul.

Invitatul de onoare al festivalului este cineastul Sergei Loznitsa, cunoscut pentru filme ca „In the Fog”, „A Gentle Creature” şi „Donbass”, premiat, între altele, la Cannes, Karlovy Vary, Sevilia şi Tallinn Black Nights, şi nominalizat la premiile Academiei europene de film.

Cel mai recent film al său, documentarul „State Funeral”, o cronică a celor patru zile de dinainte înmormântării lui Iosif Stalin, a fost selectat în afara competiţiei la Festivalul de la Veneţia de anul acesta.

La Anonimul vor fi prezentate, atât în sălile de cinema, cât şi în aer liber, patru lungmetraje de ficţiune („My Joy”, „In the Fof”, „A Gentle Creature” şi „Donbass”) şi trei documentare („Maidan”, „Austerlitz” şi „The Trial”). Proiecţiile vor fi urmate de sesiuni de întrebări şi răspunsuri.

Sergei Loznitsa va primi Trofeul Anonimul pentru contribuţia la frumuseţea cinematografiei universale şi va susţine un masterclass, pe 10 august.

Şase producţii au fost selectate în competiţia de lungmetraje a festivalului. Ludmila Cvikova, selectorul festivalului, a ales: „Working Woman” (r. Michal Aviad, Israel, 2018), „The Best of Dorien B.” (r. Anke Blondé, Belgia, 2019), „Transnistra” (r. Anna Eborn, Suedia - Danemarca - Belgia, 2019), „The Father” (r. Kristina Grozeva, Petar Valchanov, Bulgaria - Grecia, 2019), „Tehran: City of Love” (r. Ali Jaberansari, Iran - Marea Britanie - Olanda, 2019) şi „Monştri.” (r. Marius Olteanu, România, 2019).

Douăsprezece scurtmetraje româneşti vor concura în festival, între ele aflându-se filme semnate de Anca Damian, Adrian Silişteanu, Ioachim Stroe şi Adi Voicu.

Tot 12 filme au fost alese şi pentru competiţia de scurtmetraje internaţionale. Între ele, producţii din Spania, Franţa, Italia, Olanda şi Ungaria.

O întâlnire informală între public şi actori, regizori şi producători români, la care se va discuta despre filmul românesc, aşteptările publicului şi aşteptările realizatorilor, va avea loc în a doua zi a festivalului, pe 6 august, de la ora 11.00.

Patru lungmetraje româneşti au fost selectate în afara competiţiei: „Alice T.”, de Radu Muntean, care va fi proiectat în prezenţa actorului Şerban Pavlu, „La Gomera”, de Corneliu Porumboiu, la proiecţia căruia vor participa actorii Julieta Szonyi, Vlad Ivanov şi producătorul Ramona Grama, documentarul „Caisă”, de Alexandru Mavrodineanu, care va rula în prezenţa regizorului, şi „Arest”, de Andrei Cohn. O sesiune de întrebări şi răspunsuri la care vor participa regizorul Andrei Cohn şi actorul Iulian Postelnicu va avea loc pe 10 august.

În cadrul festivalului vor avea loc şi concerte. Pe scena din camping vor urca Muse Quartet, Karpov not Kasparov, Sinicika - Grupul Vocal al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din Mila 23, şi Gojira cu Planet H.

„A Gentle Creature” al lui Loznitsa, selectat în competiţia de la Cannes din 2017, va fi proiectat în închiderea festivalului, urmat de concertul Gojira & Planet H şi de proiecţia filmului câştigător la secţiunea scurtmetraj şi a lungmetrajului care va fi recompensat cu Trofeul Anonimul 2019.

Programul poate fi consultat pe site-ul festivalului.

Drama islandeză „Copacul vrajbei noastre/ Under the Tree”, de Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, a câştigat anul trecut Trofeul Anonimul. La secţiunea de scurtmetraj au fost decernate premiul publicului pentru cel mai bun film străin peliculei „Retouch” (Iran), în regia lui Kaveh Mazaheri, şi premiul publicului pentru cel mai bun film românesc producţiei „Totul e foarte departe”, în regia lui Emanuel Pârvu.