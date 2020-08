Festivalul Anonimul 2020 a debutat cu Noptile Cabiriei si Malmkrog, intre proiectiile speciale

Cea de-a 17-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Independent Anonimul debutează miercuri, la Sfântu Gheorghe (Delta Dunării), unde, timp de patru zile, vor fi prezentate cele mai noi lungmetraje realizate de Dan Chişu, Alexander Nanau, Radu Ciorniciuc, Ivana Mladenović şi Cristi Puiu, dar şi clasicul „Nopţile Cabiriei” al lui Federico Fellini, de la naşterea căruia s-au împlinit în 2020 o sută de ani. Nouăsprezece producţii româneşti şi internaţionale au fost selectate în competiţiile de scurtmetraj, iar în ultima seară este programat să aibă loc un concert Muse Quartet, potrivit news.ro.

Festivalul - care se va desfăşura în condiţii complet modificate, pentru a fi respectate măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus - va începe cu proiecţia filmului „The Father”, cu Anthony Hopkins şi Olivia Colman în rolurile principale.

Nouă producţii autohtone din peste 50 înscrise au fost selectate de criticul Ionuţ Mareş în competiţia de scurtmetraj românesc. Şapte dintre cele nouă filme sunt regizate de femei, iar unele din ele vor fi proiectate în premieră la Sfântu Gheorghe.

Au fost selectate: „Bilet de iertare” (r. Alina Şerban, cu: Alina Şerban, Ionuţ Habet, Oana Ştefănescu), „Bucureştiul văzut de sus” (r. Andrei Răuţu, cu: Marina Voica, Elvira Deatcu, Ştefan Iancu), „Contraindicaţii” (r. Lucia Chicoş, cu: Nicoleta Lefter şi Maria Ploae), „În noapte” (r. Ana Pasti, cu: Ana Pasti, Gabor Bondi), „Kaimos” (r. Sarra Tsorakidis, cu: Maria Popistaşu, Simona Popescu, Victoria Cociaş), „Laila” (r. Raya Al Souliman, cu: Ileana Puiu, Mazen Rifai), „Luna mea” (r. Claudiu Mitcu, cu: Dana Rogoz), „Moarte” (r. Laura Pop, animaţie) şi „Trecea un prinţ călare” (r. Cristina Groşan, cu: Silvana Mihai, Cristian Robe).

Cât priveşte competiţia internaţională, Ludmila Cvikova a ales zece scurtmetraje din Iran, SUA, Danemarca, Vietnam, Polonia, Rusia, Singapore, Spania şi Lituania.

Au fost alese: „Adam” (Singapore, r. Shoki Lin), „Golden Minutes” (Lituania, r. Saulius Baradinskas), „Rain” (Polonia, animaţie, r. Piotr Milczarek), „Funfair” (Iran, r. Kaveh Mazaheri), „Stay Awake, Be Ready” (Vietnam, Coreea de Sud, SUA, r. Pham Thien An), „Insterstate 8” (SUA, r. Anne Thieme), „The Turtle Cave” (Polonia, r. Klaudia Folga), „Leyenda dorada” (Spania, r. Chema Garcia Ibarra şi Ion de Sosa), „Leave of Absence” (Rusia, r. Anton Sazonov) şi „Poor Things” (Danemarca, r. Joachim Morre).

„Nopţile Cabiriei/ Le notti di Cabiria” (1957), cu Giulietta Masina în rol principal, unul dintre filmele de referinţă ale emblematicului regizor italian Federico Fellini, va rula joi noapte.

În fiecare dintre cele patru seri de festival, în afara filmelor din competiţii, vor fi proiectate şi lungmetraje româneşti care fie au rulat foarte puţin pe marile ecrane, fie nu au beneficiat de o astfel de prezentare din cauza pandemiei.

Documentarele „Acasă”, de Radu Ciorniciuc, şi „colectiv”, de Alexander Nanau, vor putea fi vizionate miercuri şi joi noapte, lungmetrajele „5 minute”, de Dan Chişu, şi „Ivana cea Groaznică”, de Ivana Mladenović, vor rula vineri, iar „Malmkrog” al lui Cristi Puiu, pentru regia căruia cineastul a fost premiat la Berlinala de anul acesta în secţiunea Encounters, va încheia festivalul, sâmbătă noapte.

La gala de închidere vor fi anunţaţi şi câştigătorii competiţiilor, desemnaţi prin votul publicului.

Proiecţiile vor avea loc cu respectarea măsurilor de siguranţă sanitară - trebuie păstrată distanţa fizică la acces (1,5 m între persoane); va fi măsurată temperatura fiecărui spectator; purtarea măştii este obligatorie pe toată durata acţiunilor din festival; este recomandată folosirea dispenselor cu dezinfectant plasate în incintă.

La fiecare proiecţie pot participa cel mult 400 de persoane.

Schimbarea cea mai importantă o reprezintă modalitatea de rezervare a biletelor (cu valoare zero). Până anul acesta, rezervările se făceau doar pentru sala de cinema, acum sunt necesare pentru proiecţiile din aer liber. Va fi unica modalitate, pentru toată lumea, de a avea acces.

Pentru prima seară de festival, rezervările au putut fi făcute începând de marţi, pe Eventbook.ro. Biletele au fost epuizate în mai puţin de o oră.

În fiecare dimineaţă vor fi disponibile biletele pentru proiecţiile serii respective. O persoană poate rezerva maxim 3 bilete pentru fiecare proiecţie.