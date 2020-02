Festivalul de Film de la Locarno a lansat a doua editie a competitiei online de scurtmetraje

Festivalul de Film de la Locarno a lansat a doua ediţie a competiţiei online de scurtmetraje, Locarno Shorts Weeks, în care au fost selectate 23 de producţii din ţări precum Franţa, Grecia, Canada, Tailanda şi India, scrie news.ro.

Cele 23 de filme scurte din 19 ţări pot fi votate de oriunde din lume.

Prima ediţie, experimentală, a atras peste 4.000 de spectatori din 92 de ţări care au urmărit postările zilnice.

Noutatea ediţiei de anul acesta este că privitorii pot vota cu note de la 1 la 5 fiecare dintre filmele selectate din diferite secţiuni ale festivalului din 2018: Pardo di domani, programul de scurtmetraje, Open Doors (dedicat Asiei de sud în 2018) şi Signs of Life (denumită acum Moving Ahead).

Începând cu 1 februarie, zilnic, Locarno Shorts Weeks va prezenta un film care va fi disponibil timp de o săptămână pe platforma de streaming, gratuit.

Odată cu votarea scurtmetrajelor, există şansa de a obţine acreditări la cea de-a 73-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Locarno, care va avea loc în vară.

Festivalul de la Locarno este cel mai important eveniment de gen din Elveţia şi unul dintre cele mai importante din lume.

Programarea scurtmetrajelor:

Feb.01 LOS QUE DESEAN Elveţia/ Spania

Feb.02 A ROOM WITH A COCONUT VIEW Tailanda

Feb.03 JE SORS ACHETER DES CIGARETTES Franţa

Feb.04 THE LAST POST OFFICE Bangladesh

Feb.05 SASHLELI (Eraser) Georgia

Feb.06 TOURNEUR Germania (fără dialog)

Feb.07 LA CARTOGRAPHE Canada

Feb.08 HEART OF HUNGER Olanda

Feb.09 RENEEPOPTOSIS Statele Unite

Feb.10 TRADITION Sri Lanka

Feb.11 ICI LE CHEMIN DES ÂNES Elveţia

Feb.12 A COLD SUMMER NIGHT India

Feb.13 VESLEMØY'S SONG Canada

Feb.14 THE SILENCE OF THE DYING FISH Grecia

Feb.15 LA MÁXIMA LONGITUD DE UN PUENTE Columbia/ Argentina

Feb.16 SORKHE TIRAH (Dark Red) Afghanistan

Feb.17 LE DISCOURS D'ACCEPTATION GLORIEUX DE NICOLAS CHAUVIN Franţa

Feb.18 SMERT MENYA (The Death of Father Men) Rusia (fără dialog)

Feb.19 KAUKAZAS Lituania

Feb.20 CIRCUIT Elveţia (fără dialog)

Feb.21 DIA Pakistan/ Marea Britanie

Feb.22 OUT Israel

Feb.23 D'UN CHÂTEAU L'AUTRE Belgia