Festivalul de film romanesc din New York Making Waves va avea loc intre 15 și 26 noiembrie

"The Romanians: 30 Years of Cinema Revolution", cel mai amplu program dedicat cinematografiei românești în SUA, care celebrează în 30 de filme trei decenii de cinema de după căderea regimului comunist, va avea loc la Film Forum din New York, între 15 și 26 noiembrie, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Veste proastă pentru soțul Olguței Vasilescu- Decizia luată de instanță .

Colecția de filme celebrează 30 de ani de cinema de după căderea regimului ceaușist, începând cu anii ’90, când regizorii au avut, în sfârșit, libertatea de a arăta Epoca de Aur așa cum a fost ea în realitate ("Timișoara, decembrie 1989", "Videograme dintr-o revoluție", "Balanța", "Hotel de lux", "Stare de fapt", "Cel mai iubit dintre pământeni", "E pericoloso sporgersi"), trecând prin frenezia anilor de debut ai Noului Cinema Românesc ("Marfa și banii", "Moartea domnului Lăzărescu", "A fost sau n-a fost?", "4 luni, 3 săptămâni și 2 zile", "California dreamin’ (nesfârșit)"), până la decada curentă, când apar în continuare voci importante ("Aferim!", "Câini", "Soldații: Poveste din Ferentari", "Pororoca").

"În anul 2005, o comedie neagră de trei ore despre un om pe moarte făcea istorie, reînviind cinema-ul românesc. «Moartea domnului Lăzărescu» este unul dintre filmele care au marcat nașterea unei revoluții artistice, o mișcare ce a stârnit, la nivel internațional, un interes crescând asupra unei generații excepționale de cineaști", spune Mihai Chirilov, directorul artistic al Making Waves și co-curator, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

Citește și: Ludovic Orban a făcut un anunț important despre salariul minim:’Evident va fi o creștere’

"El a stimulat, totodată, redescoperirea unor filme importante din trecut, care ofereau o genealogie curentului pe care criticii l-au numit Noul Cinema Românesc. În 1990, regizorii care s-au trezit brusc eliberați de sub tirania cenzurii s-au grăbit să spună povești din trecutul lor recent. În următoarele două decenii, regizorii mai tineri și-au întors privirea către același trecut, dar cu alți ochi, aducând o perspectivă nouă asupra regimului comunist. Chiar și atunci când disecau cu sânge rece prezentul, umbrele întunecate ale trecutului încă le străbăteau poveștile, ca niște fantome familiare. Astăzi, mai rămâne de rezolvat enigma Revoluției însăși, care imploră o încheiere. Cele mai noi filme sapă în același trecut, mai îndepărtat, dar la fel de relevant, dar există și escapism, cu precădere în filme de gen. În ciuda aparentei ei diversități, această vastă retrospectivă este o excelentă lecție de istorie servită în cea mai agreabilă formă: filmele", mai spune acesta.

Reputată organizație de film din New York, Film Forum a găzduit de-a lungul timpului premierele americane ale mai multor filme din program - "Moartea domnului Lăzărescu", "A fost sau n-a fost?", "Marți, după Crăciun", "Poziția copilului" -, contribuind la întâlnirea publicului american cu ceea ce avea să se numească ulterior Noul Cinema Românesc și la recunoașterea acestor pelicule în rândul criticii.

O selecție a retrospectivei va fi itinerată în SUA până în luna mai 2020. Startul va fi dat chiar în această iarnă, în California, la UC Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive (BAMPFA), cu un program care va include 13 titluri ce vor rula între 6 decembrie 2019 și 27 februarie 2020, urmată de Romanian Film Festival in Seattle (ianuarie - aprilie 2020) și Lightbox Film Center din Philadelphia (martie 2020). Programul retrospectivei în Cambridge, MA, Washington, DC, Phoenix, Chicago, Los Angeles și alte orașe americane este în prezent în curs de actualizare și va fi anunțat în luna decembrie.

Citește și: Viorica Dăncilă: Pot sa fac lucruri bune pentru oameni

Making Waves va prezenta la cea de-a 14-a ediție și o selecție a celor mai bune filme românești recente, între 5 și 10 decembrie, la Jacob Burns Film Center (Pleasantville, New York), partenerul de durată al evenimentului.

The Romanians: 30 Years of Cinema Revolution este organizat de Festivalul Making Waves și Cinema Projects. Mai multe detalii despre program și calendarul proiecțiilor sunt disponibile pe pagina web și pe Facebook.