Festivalul de la Karlovy Vary 2020 a debutat cu o ceremonie de deschidere organizata intr-o sala goala

Festivalul Internaţional de Film de la Karlovy Vary, afectat în acest an de pandemia de COVID-19, a prezentat un program redus de filme, vineri, în cadrul unei ceremonii de deschidere ce a fost organizată într-o sală goală şi cu un covor roşu de pe care au absentat vedetele din industria cinematografică, informează Reuters potrivit Agerpres.

Organizatorii festivalul ceh, cel mai mare organizat în Europa Centrală şi de Est, au anunţat în luna aprilie că vor anula evenimentele principale, în contextul în care noul coronavirus a determinat autorităţile locale să închidă cinematografele şi să interzică adunările publice în masă.De atunci, restricţiile au fost relaxate în Cehia, fapt care a permis preşedintelui festivalului, actorul Jiri Bartoska, să prezinte o listă cu 16 titluri de filme străine şi naţionale, vineri.Jiri Bartoska a susţinut discursul de deschidere în principala sală de proiecţii a festivalului, după ce organizatorii au rulat în faţa acesteia tradiţionalul covor roşu, de pe care, în acest an, au absentat vedetele din lumea filmului şi invitaţii de onoare.De obicei, Festivalul de la Karlovy Vary atrage un număr mare de celebrităţi de prim rang din industria cinematografică, zeci de filme şi sute de fani în sălile de proiecţii din această staţiune balneară, în perioada iunie-iulie.În acest an, organizatorii au anunţat că doar 16 filme vor fi proiectate în 96 de cinematografe din întreaga ţară. Ediţia din 2020 are loc în perioada 3-11 iulie."În fiecare an, în această perioadă, noi anunţam Globul de Cristal (principalul trofeu al festivalului, n.r.), însă acest an vă aparţine vouă, managerilor de cinematografe şi spectatorilor", a declarat Jiri Bartoska în discursul său, care a fost înregistrat pentru a fi difuzat în cinematografe înainte de proiecţia fiecărui film."În acest an, festivalul merge la voi, dar anul viitor voi veţi veni la noi", a adăugat el.Printre filmele incluse în această ediţie restrânsă din 2020 se află pelicula sud-africană "Moffie", ce prezintă povestea unui tânăr recrutat în armată care se simte atras de un alt soldat, dar şi producţia franco-germană "Proxima", despre o femeie astronaut care se pregăteşte pentru o misiune în spaţiu în timp ce are grijă de fiica ei.Organizatorii au anunţat că festivalul, care a fost creat în 1946, va reveni la Karlovy Vary cu o ediţie completă în 2021.