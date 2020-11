Festivalul de Muzica Veche Bucuresti 2020 se va desfașura online. Ediția de anul acesta se concentreaza pe muzica din secolele XVII si XVIII

Cea de-a 15-a ediţie a Festivalului de Muzică Veche Bucureşti va avea loc, online, între 27 noiembrie şi 5 decembrie.

Organizatorii au transmis: „În acest an dificil, am hotărât că festivalul trebuie să meargă mai departe şi să se desfăşoare într-o variantă online. Vizualul ediţiei din acest an, un portret realizat de artistul Volker Hermes, reflectă perfect starea în care ne aflăm actualmente şi credem că va deveni o veritabilă capsulă a timpului”, potrivit news.ro.

Ediţia aceasta este concentrată pe muzica secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea, pe afiş aflându-se numele unor compozitori precum Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Robert de Visée, Georg Philipp Telemann, Heinrich Ignaz Franz von Biber şi Jean-Marie Leclair.

Cele şapte evenimente din acest an aduc în faţa publicului nume sonore din universul muzicii vechi şi artişti care au fost prezenţi în festival, precum Xavier Díaz-Latorre (chitară barocă/teorbă), Ketil Haugsand (clavecin), Yuko Inoue (fortepiano), Melinda Béres (vioară barocă), Mircea Ionescu (vioară barocă), Rafael Butaru (vioară barocă), Csibi Dávid (violă barocă), Ciprian Câmpean (violoncel baroc), István Csata (viola da gamba şi violone) şi Raluca Enea (clavecin) şi Ansamblul de Muzică Veche „Codex” (Sf. Gheorghe).

Program oficial - Festivalul de Muzică Veche Bucureşti 2020:

Bach by Concerts

Vineri, 27 Noiembrie 2020

Melinda Béres, Mircea Ionescu, Rafael Butaru - viori baroce

Csibi Dávid - viola barocă

Ciprian Câmpean - violoncel baroc

István Csata - violone

Raluca Enea - clavecin

La guitare du Roi

Sâmbătă, 28 Noiembrie 2020

Xavier Díaz-Latorre - chitară barocă/teorbă

Solo or 2

Duminică, 29 Noiembrie 2020

Melinda Béres, Csibi Dávid - viori baroce

Viola da gamba – The Story

Luni, 30 Noiembrie 2020

István Csata - viola da gamba

Raluca Enea - clavecin

Bach. Sons and Friends

Joi, 3 Decembrie 2020

Ketil Haugsand - clavecin

Yuko Inoue - fortepiano

Dulce carmen et melodum

Vineri, 4 decembrie 2020

Ansamblul de Muzică Veche „Codex”

Haendel vs Haendel

Sâmbătă, 5 Decembrie 2020

Cristina Vasilache - soprană

Mircea Ionescu, Rafael Butaru - viori baroce

Ciprian Câmpean - violoncel baroc

Raluca Enea - clavecin

Toate concertele vor putea fi urmărite pe earlymusic.ro, dar şi pe pagina de Facebook şi pe canalul de Youtube ale Bucharest Early Music Festival.

Concertele online şi repetiţiile pentru acestea sunt organizate cu aplicarea strictă a reglementărilor legale în vigoare privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii.

Festivalul de Muzică Veche Bucureşti este organizat de Asociaţia Antiqva şi de agenţia Medieval Praxis.