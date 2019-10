Festivalul Europalia, deschis in prezenta presedintelui Iohannis si a familiei regale a belgienilor

Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Festivalul Internaţional de Artă Europalia, la care România este ţară invitată de onoare, fost deschis oficial, marţi, la Palatul de Arte Frumoase Bozar în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis şi a familiei regale a belgienilor. Şeful statului a vizitat alături de regele Philippe şi regina Mathilda expoziţia far a festivalului - "Brâncuşi. Sublimarea formei". Expoziţia, cea mai importantă dintre cele dedicate sculptorului român în ultimele decenii şi principalul eveniment din cadrul festivalului, cuprinde aproximativ 200 de lucrări, scrisori, filme şi alte documente care provin din muzee din România, dar şi din SUA şi Franţa. Între lucrările prezente în expoziţie se numără "Cuminţenia pământului", "Sărutul", "Rugăciune". Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Ulterior, şeful statului şi familia regală a belgienilor au participat la ceremonia de deschidere oficială a Festivalului Europalia - unul dintre cele mai importante festivaluri de artă din lume, programul României fiind coordonat de Institutul Cultural Român. În cadrul ceremoniei, au susţinut discursuri reprezentanţi ai Europalia, dar şi miniştrii belgian şi român de Externe, Didier Reynders, respectiv Ramona Mănescu, iar ansamblul RaRo-SoNoRo a susţinut concertul intitulat "Rapsodia română". Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO "Mi-aş dori ca Festivalul Europalia România să fie o oportunitate pentru întărirea legăturilor noastre din punct de vedere politic, economic şi cultural într-un mod sustenabil, dar şi să creeze legături şi mai puternice între cetăţenii noştri", a spus Didier Reynders. "Cred că putem numi anul 2019 anul României în Bruxelles. A început cu coordonarea pentru prima oară a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al acestui an şi continuă cu participarea României la Festivalul Europalia pentru următoarele patru luni. Cred că aceste evenimente sunt calea cea mai bună pentru a ilustra marile transformări ale României care au fost posibile în 30 de ani de libertate, democraţie şi prosperitate. (...) Europalia este o ocazie importantă pentru promovarea valorilor culturale, patrimoniului cultural, tradiţiilor multiculturale şi identităţii noastre", a afirmat Ramona Mănescu. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Europalia România se desfăşoară sub Înaltul Patronaj al preşedintelui României şi al regelui şi reginei belgienilor. Festivalul, organizat în perioada 2 octombrie 2019 - 2 februarie 2020, cuprinde evenimente din sfera artelor vizuale, artelor spectacolului, muzică, film, literatură, educaţie culturală, care vor avea loc atât în Belgia, cât şi în Franţa, Olanda, Germania, Luxemburg şi Marea Britanie. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Ediţia din acest an a Europalia marchează al 50-lea an de existenţă, iar România va prezenta circa 250 de evenimente culturale. Ţara noastră a mai participat la ediţia festivalului din 2007. AGERPRES/(editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dădârlat)