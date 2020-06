Festivalul Fall in Love a fost amanat pentru septembrie 2021

A doua ediţie a festivalului Fall in Love de pe domeniul Mogoşoaia a fost amânată pentru septembrie 2021, în contextul restricţiilor adoptate de autorităţi pentru prevenirea răspândirii Covid-19 potrivit news.ro.

Mura Masa (Marea Britanie), Little Dragon (Suedia), Lemaitre (SUA), Grasu XXL live band (România), Guess Who live band (România) şi Spike (România) erau primele nume confirmate pentru lineup-ul celei de-a doua editii a festivalului Fall in Love, programată să aibă loc în perioada 4 - 6 septembrie pe domeniul palatului Mogoşoaia.

„Artiştii străini confirmaţi pentru ediţia din acest an şi-au reconfirmat participarea pentru ediţia din 2021. Până atunci, trebuie să ne bucurăm de viaţă în diferite moduri şi să fim entuziasmaţi pentru ceea ce va urma”, au transmis marţi organizatorii.

Cei care au achiziţionat deja bilete pentru ediţia din toamnă 2020 le pot păstra pentru anul viitor sau pot obţine un voucher care va putea fi folosit pentru toate evenimentele organizate de Bazar Production S.R.L. şi/sau care sunt prezente pe bilete.ro.

Clienţii pot comunica opţiunea aleasă la office@bilete.ro, în termen de 30 de zile calendaristice de la data anunţului deciziei organizatorilor.

Prima ediţie, la care au cântat, între alţii, Kaiser Chiefs şi De La Soul, a fost marcată în 2019 de anularea show-ului Liam Gallagher cu câteva minute înainte de ora la care trebuia să urce pe scenă. Managementul artistului britanic a decis ca muzicianul să nu cânte pentru că nu au fost îndeplinite solicitările tehnice din contract. Organizatorii au spus că au fost întâmpinate probleme tehnice.