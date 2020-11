Festivalul George Enescu organizat la Timisoara in 2023. Este anul in care orasul va fi Capitala Europeana a Culturii

Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, a anuntat ca Festivalul de muzica George Enescu va avea loc la Timisoara in 2023, anul in care orasul este Capitala Europeana a Culturii. Nica a spus ca a primit asigurari in acest sens de la ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.