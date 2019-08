Festivalul Getilor Getodava II - FOTO

IMG 4648 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Asociatia Culturala Geto Dacii din Moldova organizeaza pe 10-11 August 2019, Festivalul Antic Getodava, editia a II-a, un eveniment realizat in parteneriat cu Primaria Cucuteni, Complexul Muzeal National Moldova Iasi, Scoala Cucuteni si Primaria Iasi. Evenimentul va avea loc langa Muzeul Cucuteni din comuna Cucuteni, un loc important, incarcat de istorie, ales special de stramosii nostri traco-geti, in urma cu 2500 de ani. Mentionam faptul ca la prima editie din luna Iunie a anului curent, am avut peste 2000 de persoane ce au participat la evenimentul nostru. Una dintre atractiile Festivalului Getilor "Getodava" o reprezinta replica/interpretarea Coifului princiar Getic din aur + bijuteri ...