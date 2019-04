Festivalul Internațional de Poezie București 2019 - Participa peste 100 de poeți din mai mult de 20 de țari

Peste 100 de poeți din mai mult de 20 de țări, de pe patru continente, vor participa la cea de-a zecea ediție a Festivalului Internațional de Poezie de la București (FIPB), care va avea loc în perioada 13 - 19 mai, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

Considerat cel mai amplu eveniment de profil din România, FIPB va prilejui publicului iubitor de poezie din Capitală întâlnirea cu mai bine de 100 de poeți, nume importante ale literaturii contemporane, din peste 20 de țări, de pe patru continente: Franța, Marea Britanie, Serbia, Italia, Mexic, Portugalia, Coreea de Sud, Canada, Republica Moldova, Grecia, India, Austria, Republica Cehă, Bulgaria, Rusia, Spania, Polonia, Israel, Germania, Statele Unite ale Americii, Ungaria, Norvegia și România.

"Organizat de Primăria Capitalei, prin Muzeul Național al Literaturii Române, Festivalul Internațional de Poezie de la București își celebrează a X-a ediție sub semnul «Anului Cărții», sub aureola președinției Uniunii Europene a României, a Sezonului România-Franța și a Nopții Europene a Muzeelor (18 mai 2019). FIPB promovează valorile actuale ale culturii europene și mondiale, invitând la București scriitori de pe patru continente pentru a susține recitaluri de poezie, pentru a lansa cărți sau pentru a susține conferințe. Sloganul campaniei naționale «România citește» va fi parafrazat timp de 7 zile la «Bucureștiul citește». Sunt convins că iubitorii de literatură vor găsi în programul divers și ambițios momente și evenimente care să satisfacă toate gusturile, de la cei mai tineri cititori, la cei experimentați, de la cei mai severi în aprecieri până la cei pentru care literatura e un modus vivendi sau la cei care acum se pot regăsi în ea. Cartea internațională de poezie, poeţi din toată lumea şi revistele de cultură care publică poezie vor fi protagonişti ai unui eveniment unicat în spaţiul românesc post-decembrist, care pune la loc de cinste creaţia poetică, marcă identitară a oricărui spaţiu cultural veritabil. București - Capitala europeană a poeziei", a declarat Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române, organizatorul evenimentului.

Cele șapte zile de festival includ peste 50 de evenimente, pe teme și formate diferite: de la întâlniri cu poeți, la lecturi publice, dezbateri, colocvii, spectacole de teatru și concerte la maratoane de poezie, performance-uri, expoziții și evenimente dedicate profesioniștilor.



Dintre noutățile ediției din acest an, organizatorii amintesc colocviul având drept temă "Scriitorii și puterea", la care iau parte oaspeți străini, alături de nume de primă mărime ale literaturii române contemporane, precum și dezbaterea dedicată profesioniștilor - editori, agenți literari și traducători -, cu tema "Traducerea literară, între world literature și global market".

Sezonul România-Franța se regăsește și în calendarul ediției din acest an a FIPB, cu nu mai puțin de cinci evenimente, dintre care seara de lecturi publice reunind opt poeți francezi contemporani, lansarea numărului special dedicat poetului și traducătorului Michel Deguy din revista Secolul XXI, eveniment desfășurat în cadrul cunoscutului proiect "Cafeneaua critică" (moderator: criticul Ion Bogdan Lefter), precum și seria de evenimente care îl au drept protagonist pe poetul și dramaturgul Matei Vișniec. Cinci expoziții de înaltă ținută - dedicate lui Eli Lotar, Gherasim Luca și Genica Athanasiou, expoziția "Cele mai frumoase cărți din România", precum și cea alcătuită de specialiștii Academiei Române cu tema "Itinerarii culturale România-Franța" - completează seria proiectelor din cadrul sezonului.



Formatele clasice cu care Festivalul Internațional de Poezie de la București și-a obișnuit publicul se regăsesc și în arhitectura ediției din acest an: "Poetry Face to Face", lecturile publice de poezie din Aula Bibliotecii Centrale Universitare, seara de poezie experimentală cu titlul "MultiVerse", precum și atelierele dedicate celor mai mici iubitori de poezie. Cunoscutul Maraton de Poezie și Jazz, alături de o serie generoasă de evenimente interdisciplinare marchează cunoscuta Noapte a Muzeelor în cadrul FIPB.



Cele peste 50 de evenimente din cadrul FIPB X vor avea loc în 16 spații culturale cunoscute din Capitală: Muzeul Național al Literaturii Române (str. Nicolae Crețulescu 8), Muzeul Național al Literaturii Române (Calea Griviței 64 - 66), Biblioteca Centrală Universitară "Carol I", Apollo 111, Muzeul Colecțiilor, Galeria Galateca, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Metropolitană București, Tramvaiul 26, LondoHome, Halucinarium, Casa Memorială „Tudor Arghezi – Mărțișor”, Casa Memorială „George și Agatha Bacovia”, Casa Memorială Ion Minulescu – Claudia Millian, Casa Memorială „Liviu și Fanny Rebreanu”, Casa Memorială „Anton Pann”.

Mai multe detalii despre program vor fi făcute publice în curând.