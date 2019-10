Festivalul Internațional ,,Toamna Muzicala Clujeana”, ediția a 53-a

Hunter Biden, fiul fostului vicepreședinte american Joseph Biden, ar fi colaborat la un moment dat cu omul de afaceri român Gabriel Popoviciu, care a fost condamnat pentru fapte de corupție, relata postul Fox News în mai 2019, citând cotidianul cotidianul The New York Times.

Consultantul politic Cozmin Gușă a prezentat un scenariu care are toate șansele să se contureze. Un scandal politic care îl implică pe Joe Biden și legăturile sale "necurate" de afaceri, în România sau Ucraina, ar putea reprezenta "glonțul de aur" al campaniei electrole din SUA, prin care echipa Trump poate câștiga meciul cu gruparea Biden.

