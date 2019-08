Festivalul International al Barcilor cu Vasle revine la Tulcea

12:00 – 23:00 Faleza Food Festival – Târg de gastronomie urbană (food-truck, rulote, baruri mobile)



19:00 – 19:45 Concert Rock`n`Row: Haraszti Ádám Projekt (Faleză- Scenă)



Deschiderea oficială a celei de-a 9-a ediții a RowmaniaFEST



19:45 – 20:00 Parada în canotci pe Dunăre, acompaniată de Bălașa Percussion Group



20:00 – 20:15 Cuvânt de deschidere

Demonstrație de teqball și donarea mesei de teqball din partea statului maghiar către Clubul Sportiv Școlar Tulcea. (Faleză- Scenă)



20:30 – 23:00 Concerte Rock`n`Row (Faleză- Scenă)

Am fost la munte și mi-a plăcut

Phoenix



Sâmbătă, 31 august



10:00 – 23:00 Faleza Food Festival – Târg de gastronomie urbană (food-truck, rulote, baruri mobile)



10:00 – 19:00 Ateliere de educație alternativă pentru copii

10:00 – 13:00 Incubatorul de lectură – atelier de proză pentru copiii între 9-15 ani, cu scriitoarele Svetlana Cârstean și Ana Maria Sandu (Hotel Esplanada)



10:00 – 13:00 Cum să construiești o canotcă – atelier de construcție de machete de bărci cu Viorel Gheorghe - Atelierul Mobil



12:00 – 14:00 Atelier de desen cu ilustratoarea Maria Mălcică (Restaurantul Ivan Pescar)



10:00 - 11:00 Atelier de fotografie cu Oana Radu Turcu (pentru copiii între 9-14 ani) (Restaurantul Ivan Pescar)



16:00 – 16:30 Batem toba! – Atelier de percuție cu Bălașa Percussion Group (lac Ciuperca)



16:00 – 19:00 Cum să construiești o canotcă – atelier de construcție de machete de bărci cu Viorel Gheorghe - Atelierul Mobil (Faleză – în fața Restaurantului Ivan Pescar)



17:00 – 19:00 Atelier de reciclare creativă și folosire responsabilă a plantelor cu Laura și Dragoș (Faleză – în fața Restaurantului Ivan Pescar)



10:00 – 18:00 Demonstrații și mini-competiții teqball (Faleză)



10:00 – 14:00 Plimbări cu canotca (Lac Ciuperca)



11:00 – 12:00 Competiția pescărească „Ivan Patzaichin” – concurs de vâslit în canotcă, pe Dunăre, între echipe de pescari din localitățile Deltei; animată de Bălașa Percussion Group



12:00 – 18:00 Roata dezvoltării durabile Infotainment – quiz cu premii (Lac Ciuperca)



12:00 – 12:30 Festivitatea de premiere a câștigătorilor Competiției “Ivan Patzaichin” (Faleză-Scenă)



15:00 – 18:30 Descoperă ROWmania – Concurs de vâslit în canotci de 10+1 – FINALA NAȚIONALĂ (lac Ciuperca)



17:00 – 18:00 Întâmpinarea participanților la Tour International Danubien (TID) (Faleză-Ponton)



19:00 – 19:30 Vernisajul expoziției Glorii ale sportului nautic din Ungaria (Casa Avramide)

Expoziția va fi deschisă între 31 august – 1 septembrie, 10:00-18:00 (Casa Avramide)



19:30 – 20:00 Festivitate de premiere (Faleză-Scenă)

Descoperă ROWmania – Concurs de vâslit în canotci de 10+1 (Finala națională)

Tour International Danubien (TID)



20:00 – 23:00 Concerte Rock`n`Row (Faleză-Scenă)

The Kryptonite Sparks

OȚET Light and Fire (Spectacol cu foc și lumini)

Cargo



21:00 Proiecţie de film în aer liber (Piaţa Civică)

Baloane de curcubeu / Rainbow Bubbles – r: Iosif Demian / România / 1982 / 85’



Duminică, 1 septembrie



09:30 – 14:30 Alianța AUR pentru 2030 (Hotel Esplanada)

(Conferință națională pentru conștientizarea rolului râurilor în consolidarea comunităților durabile din România și experiență de activitate recreativă pe apă)



10:00 – 23:00 Faleza Food Festival – Târg de gastronomie urbană (food-truck, rulote, baruri mobile)



10:00 – 19:00 Ateliere pentru copii

10:00 – 13:00 Incubatorul de lectură – atelier de poezie pentru copiii între 9-15 ani, cu scriitoarele Svetlana Cârstean și Ana Maria Sandu (Hotel Esplanada)



10:00 – 13:00 Cum să construiești o canotcă – atelier de construcție de machete de bărci cu Viorel Gheorghe - Atelierul Mobil (Faleză – în fața Restaurantului Ivan Pescar)



10:00 – 13:00 Atelier de reciclare creativă și folosire responsabilă a plantelor cu Laura și Dragoș (Faleză – în fața Restaurantului Ivan Pescar)



11:00 – 13:00 Atelier de desen cu ilustratoarea Maria Mălcică (Restaurantul Ivan Pescar)



14:00 – 16:00 Atelier de fotografie cu Oana Radu Turcu (pentru copiii +15 ani. Cursanții trebuie să aibă la ei un aparat de fotografiat sau un telefon cu cameră performantă) (Restaurantul Ivan Pescar)



16:00 – 19:00 Cum să construiești o canotcă – atelier de construcție de machete de bărci cu Viorel Gheorghe - Atelierul Mobil (Faleză – în fața Restaurantului Ivan Pescar)



10:00 – 18:00 Plimbări cu canotca (lac Ciuperca)



21:00 Proiecție de film în aer liber (Piaţa Civică)

PARKING – r: Tudor Giurgiu / România / 2019 / 110’



Luni, 2 septembrie

09:00 Plecare în ultima etapă TID, turul Tulcea – Murighiol – Sf. Gheorghe



RowmaniaFEST – Festivalul Internațional al Bărcilor cu Vâsle revine la Tulcea între 30 august și 1 septembrie.Cea de-a noua ediție este dedicată apelor din România, într-un exercițiu de descoperire, prețuire și protejare a acestora, de valorizare a peisajului urban riveran, contribuind astfel la campania națională Apele Unite ale României (A.U.R.), campanie desfășurată de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23.Un râu sănătos și iubit de locuitori contribuie la consolidarea profilului identitar al localității.Tulcenii și turiștii sunt provocați la experiențe vechi și noi, senzoriale și intelectuale, să fie spectatori dar, mai ales, să participe la Festival împreună cu toată familia! RowmaniaFEST îi îndeamnă să vâslească, să deguste bunătățile aduse pe Faleză de târgul de gastronomie urbană (un adevărat festival al gusturilor oferit de food-truck-uri, rulote și baruri mobile în Faleza Food Festival), să învețe un sport nou: teqball, să exploreze gloriile sportului maghiar la expoziția de la Casa Avramide, să vizioneze filme în aer liber și, bineînțeles, să se bucure de concertele de rock ’n’ row susținute pe Faleză de Phoenix, Cargo, The Kryptonite Sparks, Haraszti Ádám Projekt (Ungaria).Festivalul va fi deschis cu o paradă pe Dunăre, în prezența lui Ivan Patzaichin, la care sunt invitați și operatorii de turism din județul Tulcea, cei ce reprezintă un segment esențial pentru dezvoltarea sustenabilă a zonei.La evenimentul de deschidere vor participa secretarul de stat coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă – László Borbély, oficialitățile municipiului și județului Tulcea, guvernatorul ARBDD – Cătălin Țibuleac, directorul Departamentului de Diplomație Sportivă al Ministerul de Externe din Ungaria - Iglói Nagy István și reprezentantul Federației Internaționale de Teqball - Murányi Gergely.Parada va fi urmată de un moment în care va fi recreată simbolic unirea tuturor apelor din România în inima sa verde, Delta Dunării.Ca în fiecare an, îi întâmpinăm pe participanții la Tour International Danubien (TID), care vâslesc cei peste 2500 de km ai Dunării, de la izvoare până la Marea Neagră, și fac un popas de două zile în Tulcea în drumul spre Marea Neagră. Printre activitățile pe apă se numără competiţia “Ivan Patzaichin” pentru pescarii profesioniști din Deltă, etapa națională a concursului de canotcă 10 +1 Descoperă ROWmania și plimbări cu canotca pe Lacul Ciuperca.Actuala ediție a Festivalului aduce, pentru copii, mai multe activități ca oricând; 6 (șase!) ateliere pentru ei se vor desfășura pe Faleză, la restaurantul Ivan Pescar și la hotel Esplanada, pe următoarele teme: construcție de canotci, ilustrație, fotografie, incubator de lectură, tobe, reciclare creativă și folosirea responsabilă a plantelor. Pe 1 septembrie, Festivalul marchează, alături de ARBDD, Ziua Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.Un quiz cu premii îi va răsplăti pe cei ce preocupați de „dezvoltarea durabilă”, care sunt invitați să își încerce norocul la „Roata dezvoltării durabile”, pe malul lacului Ciuperca. Dezvoltarea durabilă este, de altfel subiectul central al conferinței naționale „Apele Unite ale României – AUR pentru 2030”, organizată în parteneriat cu Departamentul de Dezvoltare Durabilă, în contextul unui proiect de conștientizare privind rolul râurilor în consolidarea comunităților durabile.Program: