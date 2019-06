google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 15-17 iunie 2019, Casa de Cultura organizeaza in premiera Festivalul National de Dans „IaSi Danseaza“, un eveniment prin care se inlesneste schimbul cultural si de experienta artistica intre tinerii dansatori din Iasi si din tara prin organizarea unui festival - concurs de dans, dedicat tinerilor dansatori . Festivalul National de Dans „IaSi Danseaza“ are ca principal scop crearea, asigurarea unui cadru optim de manifestare in spirit competitiv, promovarea si valorificarea disponibilitatilor in arta dansului, sportive, estetice, interpretative si de creatie specifice tinerilor. In cadrul concursului vor participa trupe de dans de la Casele de Cultura din Brasov, Cluj Napoca, Ploiesti, Craiova, T ...