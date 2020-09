Festivalul National de Improvizatie - Saisprezece spectacole, din tara si strainatate, in octombrie la Bucuresti

Cea de-a opta ediţie a Festivalului Naţional de Improvizaţie va avea loc între 22 şi 25 octombrie, la Casa Universitarilor din Bucureşti, unde vor fi prezentate 16 spectatole din ţară şi străinătate, potrivit news.ro.

Tema de anul acesta a !MPRO este „procesul creativ”, iar participanţii sunt invitaţi să abordeze diverse forme de exprimare artistică rezultate din improvizaţie.

Cele şase secţiuni, care vor cuprinde 11 spectacole selectate de câte un juriu specializat dintre cele 24 înscrise, alături de cinci spectacole invitate de organizatori, sunt: Long-Form, Muzical, Sketch, Debut, Freestyle - RAP Battle şi Experimental. O secţiune distinctă este dedicată liceenilor.

La Bucureşti vor ajunge Anananas & Pampamplemousse (Franţa) - o echipă de actori fondată în 2012, şi David Pasquesi (SUA) - unul dintre cei mai cunoscuţi comedianti din lume, care a contribuit la producţii precum „Groundhog Day”, „Strangers with Candy”, „Curb Your Enthusiasm”, „Return to Me”, „The Ice Harvest” şi „Veep”. Din 2002, el joacă alături de T. J. Jagodowski în „TJ şi Dave”.

Vor participa la !MPRO 2020: Adrian Sandu, Adriana Bordeanu, Adriana Petre, Andreea Constandache, Andrei Bratu, Andrei Negoiţă, Andrei Ţifrea, Andru Sandu-Capră, Axel Moustache, Bogdan Untilă, Camelia Pintilie, Cătălin Coşarcă, Cătălina Geru, Claudia Ştefan, Dan Birtaş, Dan Codreanu, Dan Miron, Daria Marinescu, Delia Riciu, Diana Vrâncianu, Dragoş Alexăndroaiei, George Dumitru, Iulian Sfircea, Iuly Nagy, Liana Meiling, Liana Stanusi, Liviu Constantin, Mihai Mihăilescu, Mădălina Frăţilă, Manu Jurcă, Maria Bujancă, Mihaela Georgescu, Monica Anastase, Ruxandra Coman, Sever Bârzan, Ştefan Huluba, Valentin Hurdubaie, Vlad Mazilu, Vlad Meche, Vlad Mihu, Vlad Pasencu, Victor Manea, Victoria Răileanu.

Membrii juriilor de selecţie: Adina Sandu - director artistic, a participat în toate cele patru jurii; Long-Form: George Dumitru, improvizator, şi Vlad Dragomirescu, regizor; Sketch: Mihaela Sîrbu, actriţă şi profesor, şi Mimi Brănescu, scenarist şi actor; Muzical: Doina Antohi, actriţă, şi Bobo Burlăcianu, muzician şi actor; Debut: Maria Bujancă, improvizatoare, şi Adrian Sandu, improvizator.

Abonamentele sunt disponibile pe Eventbook.ro.

Anul acesta, festivalul se derulează cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional.