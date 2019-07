Festivalul Neversea: 43 de fapte de trafic si consum de droguri

S-a tras cortina peste festivalul Neversea, cel mai în vogă festival de muzică electronică de la malul mării. 500 de poliţişti şi jandarmi au vegheat în fiecare noapte de festival, iar sancţiunile date nu au fost deloc puţine. 43 de infracţiuni de trafic şi consum de droguri au fost depistate pe parcursul celor patru zile. The post Festivalul Neversea: 43 de fapte de trafic şi consum de droguri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.