Festivalul Neversea, desemnat castigator la categoria Brand Activation Of The Year cu campania “The Green Power of Neversea

“Ne bucură extrem de mult acest premiu. Mulțumim echipei CEZ pentru încredere, sprijin și curajul de a realiza această acțiune în premieră internațională. Video-ul cu Alex Parker mixând la peste 100 m înălțime, de pe o turbină eoliană a făcut înconjurul lumii marcând astfel debutul demersurilor noastre pentru a transforma NEVERSEA într-un festival alimentat cu energie verde în următorii 2 ani”, a declarat Bogdan Rădulescu, Head of Partnerships&News Business Neversea.

“Parteneriatul cu Neversea este o sursă continuă de inspirație pentru noi în provocarea de a aduce energia verde mai aproape de generația tânără. Ne-am propus să atragem atenția publicului Neversea, un public reprezentativ pentru generația verde, și, iată, am reușit. Recunoașterea internațională a activării ne face foarte mândri și bucuroși! “ a declarat Ondrej Safar, Country Manager CEZ România.

Campania „The Green Power Of Neversea” a luat premiul cel mare, la The Event Production Awards, de la Londra.Momentul în care DJ-ul Alex Parker a mixat aproape 5 ore, în premieră mondială de pe o turbină eoliană, de la 100 de metri înălțime, a făcut înconjurul lumii.Cea de-a IX-a ediție a The Event Production Awards (EPAs) a avut loc aseară în Londra, în cadrul acestui eveniment unic fiind recunoscute și recompensate echipele și personalitățile care sunt implicate în desfașurarea celor mai mari evenimente outdoor și live. Este vorba de echipele care joacă un rol cheie în procesul de producție sau organizații care realizează aceste evenimente tip outdoor și live.Festivalul Neversea a fost desemnat câștigător la categoria Brand Activation Of The Year cu campania “The Green Power of Neversea” dezvoltată în parteneriat cu CEZ Group România. Prin această campanie, festivalul Neversea își propune să devină primul festival de muzică din lume alimentat aproape integral cu energie verde, din sursă eoliană, provenită din Parcul Eolian Fântânele-Cogealac-Grădina al Grupului CEZ, situat în județul Constanța.Campania a debutat în 2019 cu o experiența în premieră mondială: primul DJ din lume care a mixat pe o turbină eoliană, la 100 de m înălțime, amplasată în cel mai mare parc de eoliene din Europa – CEZ Wind Park. Pentru prima dată muzica electronică s-a auzit de pe vârful unei turbine eoliene, într-un mix de 5 ore, într-un decor unic. Demersurile Neversea continuă și în acest an când o suprafață și mai mare din festival va fi alimentată cu energie verde din sursa eoliană pentru a preveni, reduce și compensa orice efect advers asupra mediului. Ediția 2020 a festivalului Neversea va avea loc în perioada 2-5 iulie.