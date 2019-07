Festivalul NEVERSEA si-a deschis portile. Taram fantastic, plin de culoare si multe surprize. Ce artisti vor urca astazi pe scena (fotoreportaj)

Primii călători în lumea fantastică al festivalului NEVERSEA și-au făcut apariţia pe plaja de la Modern, unde, pentru 4 zile și 4 nopți timpul își pierde din puteri, se va transforma într-un loc fantastic, iar participanții vor deveni personaje care vor călători în timp alături de cei peste 200 de artiști care vor urca pe scenele amplasate pe plaja NEVERSEA.Accesul pe plaja NEVERSEA se face prin Portul Tomis. Odată ajunși în zona festivalului, primul și cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă fanii festivalului este să schimbe biletul într-o brățară de festival la unul din punctele de check-in.Posesorul biletului trebuie doar să se prezinte la cortul de check-In, cu un bilet cu cod de bare valid și o carte de identitate, pentru a intra în posesia brățării de festival. Tinerii sub 18 ani vor avea nevoie, pe lângă bilet și actul de identitate, și de documentul care atestă acordul părinților. Accesul minorilor sub 14 ani este permis doar pe baza unui bilet valid și însoțit de un părinte.Ridicarea brățării de la corturile de check-In se va putea face în timpul festivalului, în intervalul 14:00 – 06:00.Participanții la NEVERSEA vor avea din partea Orange, Wi-fi 4G gratuit în tot perimetrul festivalului, iar împreună cu Samsung vor oferi tuturor participanților posibilitatea să încerce cele mai inovative tehnologii.Toți cei care vor ajunge în zona scenei DayDreaming vor primii din partea Kaufland România, peste 30 000 de pachete cu premii. Fanii festivalului pot câștiga în zona de activare Peroni, unul dintre cele 3 scutere VESPA. De altfel, cei de la Peroni introduc, în premieră, paharul de hârtie reciclabil. Tot aici va exista și o zonă de reciclare pentru dozele de aluminiu. Aici tineri pot sta pe o plajă cu nisip albastru.Raiffeisen Bank va oferi ocazia pasionaților de sporturi pe apă, să experimenteze cele mai intense emoții de acest fel, precum și un selfie stick gigant pentru poze memorabile alături de prietenii tăi.Partenerul 5 Minute de Libertate le va da șansa participanților să facă sporturi extreme la înălțime, cu ajutorul unor biciclete.Pentru buna desfășurare a evenimentului, de joi, 04 iulie, şi până luni, 08 iulie, se vor institui restricţii de circulaţie pe arterele care duc către locul de desfăşurare a festivalului, după cum urmează: strada Traian cu Valea Portului; Poarta 1;strada Traian cu strada Termele Romane; strada Traian cu bulevardul Tomis; strada Negru Vodă cu strada Ecaterina Varga; strada Yokohama, strada Salonic și strada Belvedere; strada Negru Vodă cu strada Mircea cel Bătrân; strada Mircea cel Bătrân cu strada Smârdan; strada Mircea cel Bătrân cu strada Decebal; strada Mircea cel Bătrân cu strada Eroilor; strada Bucovina cu strada Eroilor.Parcarea autovehiculelor pe bulevardul Elisabeta va fi interzisă în perioada 02 – 08 iulie, iar riveranilor și agenților economici li se vor distribui permise de acces pentru a putea trece de filtrele instituite de autorităţi.Accesul se poate face și prin prezentarea unui act de de identitate din care rezultă că utilizatorul autoturismului domiciliază în zona afectată de restricții. De asemenea, se va interzice accesul taxiurilor, mijloacelor de transport particular (autoturisme, microbuze, maxi-taxi) în interiorul perimetrului de siguranță, cu excepția autobuzelor RATC autorizate să efectueze cursele speciale.Pentru a facilita accesul către zona de festival, Regia Autonomă de Transport în Comun din Constanţa va suplimenta oferta de transport cu o linie shuttle bus, „Neversea”, cu plecare din Mamaia spre Portul Tomis.Autobuzele vor circula pe traseul: Mamaia (Hotel Caraiman), bulevardul Mamaia, bulevardul Tomis, strada Traian, Poarta 2 Port, strada Termele Romane, bulevardul Regina Elisabeta, strada Remus Opreanu, Port Tomis şi retur, strada Remus Opreanu, Port Tomis, bulevardul Regina Elisabeta, strada Termele Romane, strada Traian, strada Mihai Viteazu, bulevardul Mamaia, Staţiunea Mamaia.Autobuzele care deservesc această linie vor circula începând cu data de 04 iulie, ora 08:00 până în 08 iulie, ora 09:00. Intervalul de succesiune va fi de 10 minute între orele 08:00-24:00, iar între 24:00-08:00, de 16 minute.De asemenea, vor fi prelungite liniile 42, 44, 48, 51, 101C până în portul Tomis, iar în intervalul 04 iulie, ora 09:00 şi 08 iulie, ora 09:00 programul de transport va fi non stop. Pentru această perioadă, liniile 2-43 și 5-40 vor circula și în intervalul orar 24:00 – 05:00 cu o succesiune de 30 minute. Participanții la festival pot achiziţiona bilete pentru 24 ore la preţul de 5 lei, dar şi bilete pentru 7 zile la preţul de 30 lei. De asemenea, călătoria se poate achita şi prin SMS, la numărul 7475, iar în portul Tomis va fi amplasat un punct de vânzare bilete R.A.T.C. cu program non-stop.