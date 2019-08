Festivalul S.U.I.T.A, pe plaja ZOOM. Traditie constanteana in lupta cu autismul si ADHD-ul

Asociația Autism „Cezar Nicolae”, sau Casa S.U.I.T.A așa cum o numesc beneficiarii, desfășoară în data de 17 august a.c. începând cu ora 16:00 Festivalul S.U.I.T.A, a IV-a ediție.Povestea Festivalului S.U.I.T.A. a început în urmă cu patru ani, când Cezar, sufletul casei S.U.I.T.A, născut pe data de 16 august, și-a dorit pentru prima data de ziua lui să aibe prieteni și copii la petrecerea de ziua lui. De atunci, în fiecare an, în jurul acestei date, Asociația care îi poartă numele desfășoară acest festival, devenit deja tradiție pentru părinții, copii și specialiștii care și-au dedicat activitatea lupei cu Autismul, ADHD și alte tulburări psiho-neuro-comportamentale.An de an ni s-au alăturat oameni minunați care au sprijinit și sprijină activitatea Casei S.U.I.T.A, aducând prin implicarea lor un suport enorm părinților și copiilor, făcând posibilă realizarea unor evenimente cum este și Festivalul de anul acesta. Am creat în acest fel o comunitate altfel, cum o numim noi, comunitatea oamenilor care nu privesc aceste tulburări ca pe un sfârșit ci, ca pe un alt stil de viață. Ne dorim prin toate activitățile noastre, ca această comunitate să nu fie una izolată ci, să facă parte din societate și acești copii să fie integrați pentru că au atâtea de oferit, transmite Asociația Autism „Cezar Nicolae” într-un comunicat de presă.Lucrul acesta îl vor demonstra copiii la Festival, prin participarea lor la probele sportive și distractive gândite pentru ei și evoluția lor. Se vor distra, vor concura între ei, vor colabora alături de părinți, specialiști și voluntari.Invitația de participare la eveniment este deschisă tuturor.Anul acesta, festivalul se va desfășura pe plaja ZOOM Beach Bar, unul dintre sponsorii evenimentului.