Festivalul SoNoRo 2020 se va ține la Brasov, Sibiu si Bucuresti

Cea de-a 15-a ediţie a festivalului SoNoRo va avea loc în perioada 31 octombrie - 9 decembrie, în două părţi, la Braşov şi Sibiu, şi în perioada 2 - 9 decembrie, la Bucureşti, au anunţat marţi organizatorii, potrivit news.ro.

Sub numele „Pasărea Măiastră”, festivalul de anul acesta va debuta la Braşov, pe 31 octombrie, iar prima parte va include un concert extraordinar la Castelul Cantacuzino din Buşteni, programat pentru 1 noiembrie, şi va continua la Sibiu pe 3 şi 4 noiembrie. Concertele din prima parte a festivalului vor fi transmise online.

A doua parte a festivalului va avea loc la Bucureşti între 2 şi 9 decembrie, cu un preambul, pe 5 noiembrie, concertul „Á Beethoven”, dedicat marelui compozitor Ludwig van Beethoven, susţinut la Reşedinţa Ambasadorului Republicii Federale Germania şi transmis online.

În condiţiile în care sălile de concerte se vor redeschide la începutul lunii decembrie, Festivalul SoNoRo va fi organizat în Bucureşti cu public, au mai precizat organizatorii.

SoNoRo XV „Pasărea Măiastră” elogiază opera lui Brâncuşi şi marchează anul Beethoven

Prin tema sa, Festivalul SoNoRo aduce anul acesta un elogiu operei lui Constantin Brâncuşi. Dintre evenimentele care vor celebra moştenirea artistului român, festivalul SoNoRo, în parteneriat cu Galeria DADA, va oferi publicului o expoziţie itinerantă cu fotografii şi afişe originale, dar şi proiecţia unui film oferit de Docuart care conţine imagini din atelierul lui Brâncuşi, prezentat anul trecut la BOZAR, în cadrul festivalului Europalia.

Festivalul SoNoRo îl omagiază şi pe compozitorul Ludwig van Beethoven, de la naşterea căruia se împlinesc 250 de ani. Câteva capodopere ale lui vor fi interpretate pe parcursul festivalui.

„Artiştii trăiesc prin arta lor, iar un astfel de moment festiv – ediţia a XV-a a festivalului nostru – va fi sărbătorit cum se cuvine în mediul online. Aproape totul s-a schimbat în vieţile noastre din luna martie până în prezent şi este necesar să dăm dovadă de flexibilitate şi creativitate în regândirea activităţilor profesionale”, a transmis Răzvan Popovici, directorul executiv al festivalului SoNoRo.

Concertele Festivalului SoNoRo XV „Pasărea Măiastră” vor avea loc în perioada 31 octombrie - 9 decembrie 2020, la Braşov, Buşteni, Sibiu şi Bucureşti, sub nume ludice precum „Dodo”, „Night Owls” (Păsări de noapte), „Nils Holgersson’s Flight” (Zborul lui Nils Holgersson) şi poetice, cu referire la opera lui Constantin Brâncuşi: „The Sleeping Muse” (Muza adormită), „The Table of Silence” (Masa tăcerii) şi „The Magic Bird” (Pasărea măiastră). De asemenea, în programul festivalului sunt incluse concertele „Above The Clouds” (Dincolo de nori) şi „Á Beethoven” (Lui Beethoven).

Printre muzicienii invitaţi se numără Mihaela Martin (vioară), Nicolas Dautricourt (vioară), Alissa Margulis (vioară), Marc Bouchkov (vioară), Răzvan Popovici (violă), Tomoko Akasaka (violă), Vladimir Mendelssohn (violă), Frans Helmerson (violoncel), Justus Grimm (violoncel), Natalie Clein (violoncel), Diana Ketler (pian), José Gallardo (pian), Cristiana Mihart (pian), Janne Thomsen (flaut) şi Pablo Barragan Fernandez (clarinet).

Ziua zero a festivalului va avea loc la Bucureşti, în curtea grădinii Cărtureşti Verona, pe 30 octombrie, la ora 19:00, în cadrul festivalul Les Films de Cannes à Bucarest. Muzicienii Valentin Şerban (vioară), Răzvan Popovici (violă) şi Justus Grimm (violoncel) vor oferi un moment muzical menit să marcheze începerea festivalului de muzică clasică şi finalul celui de film.