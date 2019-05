Festivalul Teatrelor Independente Iasi incepe joi, 9 Mai 2019

FIT google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deschiderea oficiala FIT va avea loc in data de 9 mai, la ora 18.00, cu Acrobatii de la Gym Dance Art Iasi si Vampirii Haiosi de la Compania de Teatru Become Sibiu, pe Pietonalul Stefan cel Mare si Sfant. De la ora 20.00, piesa „Inceputuri” va fi sustinuta de Compania de Teatru Become Sibiu, tot pe pietonal, iar accesul va fi gratuit. Intr-o luna MAI plina de evenimente organizate in Iasi, Festivalul Teatrelor Independente completeaza programul cultural-artistic al iesenilor, in perioada 9-12 mai, cu spectacole de teatru de calitate, sustinute de actori profesionisti din Romania. Cu un numar de peste 120 de artisti care vor participa la acest festival, din Bucuresti, Bacau, Oradea, Sibiu, Constanta, T ...