Festivalurile din Romania, afectate de criza COVID-19! Organizatorii cer Guvernului includerea lor in fondul pentru ajutor de stat dedicat IMM-urilor

Reprezentanţi ai unor festivaluri precum Untold, Electric Castle, TIFF, Jazz in the Park, Summer Well şi ARTmania, dar şi ai unor entităţi ca Rockstadt şi Emagic au solicitat reprezentanţilor Guvernului includerea lor în fondul pentru ajutor de stat dedicat IMM-urilor şi facilităţi fiscale pentru sponsorii evenimentelor, scrie news.ro.

O parte a reprezentanţilor organizatorilor de festivaluri s-au întâlnit miercuri cu ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, prim-ministrul Ludovic Orban şi viceprim-ministrul Raluca Turcan pentru a dezbate propuneri şi măsuri pentru ieşirea din criza indusă de restricţionarea activităţilor culturale.

Potrivit unui comunicat remis News.ro, organizatorii au propus includerea companiilor din zona de evenimente (cod CAEN 9001 şi 9002) de tip festivaluri în fondul pentru ajutorul de stat dedicat IMM-urilor, provenit de la Uniunea Europeană. De asemenea, au propus includerea festivalurilor care au deja recunoaştere foarte naţională şi internaţională în strategia concepută pentru turismul cultural.

O altă solicitare a fost acordarea de facilităţi fiscale pentru sponsorii evenimentelor, pentru a stimula investiţiile viitoare în această industrie, aportul sponsorilor fiind esenţial pentru susţinerea supravieţuirii acesteia.

Ţinând cont de impactul pe care antreprenoriatul cultural îl are în dezvoltarea societăţii, de beneficiile pe care oraşele le au prin organizarea de evenimente şi festivaluri, unii participanţi au solicitat crearea unui grup de lucru pentru sectorul economic din zona culturală, sector care are alte nevoi faţă de ONG-uri sau instituţiile de cultură administrate de stat.

„Ministerul Culturii îşi manifestă deschiderea faţă de propunerile primite astăzi, dar şi cu alte ocazii, din partea altor reprezentanţi ai organizaţiilor reprezentative pentru diverse ramuri culturale şi face demersuri pentru a pune în aplicare cât mai multe dintre acestea”.

Este menţionat că implementarea măsurilor solicitate în această perioadă nu este sarcina specifică a unui singur minister, dar Ministerul Culturii va colabora cu toate instituţiile pentru a încerca adoptarea cât mai multor propuneri.