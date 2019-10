Fetița violata de șoferul unui microbuz școlar. Copila, abandonata in strada, salvata de trecatori

O fată de 14 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce șoferul microbuzului școlar din localitate a violat-o, apoi a abandonat-o pe o stradă. S-a întâmplat în Pucioasa. Copila a fost găsită de un trecător pe o stradă lăturalnică, aproape inconștientă și într-o baltă de sânge. Individul a fost repede reținut de The post Fetiță violată de șoferul unui microbuz școlar. Copila, abandonată în stradă, salvată de trecători appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.