Fetita de 10 ani din Navodari, gasita dupa ce a fugit de acasa

O fetita de numai 10 ani din Navodari a reusit sa puna pe jar tot orasul. A fugit de acasa si a disparut fara urma, suparata ca mama adoptiva a certat-o pentru notele slabe de la scoala. Parinti, rude, vecinii, dar si politistii, cu un caine de urma, au cautat-o peste tot. Dupa aproape 7 ore, cand deja se intunecase, au gasit-o teafara si nevatamata, la 15 kilometri distanta de casa. "E un pic rosie ca a ars-o soarele. E ok acum" a declarat mama adoptiva a copilei. Femeia, care o creste pe copila de la un an, este obosita, dar bucuroasa ca o are din nou acasa. Era ...