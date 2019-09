Fetita de 11 ani din Bucuresti a fost gasita intr-un alt oras. A disparut cu o suma considerabila

Politie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Minora de 11 ani, disparuta in data de 18 septembrie, din Bucuresti, a fost gasita pe raza judetului Brasov. Ea va fi internata intr-un centru de primire. Pentru moment, sustin politistii din Bucuresti care au derulat o ampla operatiune, nu exista date, la acest moment, ca fetita ar fi fost victima vreunei infractiuni. Pentru moment, exista indicii ca bunicul fetitei a mers la televiziuni, ca sa obtina bani pentru a mediatiza povestea si nu a sunat la 112. Surse judiciare au dezvaluit ca micuta, desi la o varsta frageda, nu ar fi la prima tentativa de a fugi de acasa, unde era crescuta de bunici. Tatal fetisei se afla in puscarie, inchis pentru fapte cu violenta iar mama este plecata in strainatate. Afla ...