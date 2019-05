FIE 2019: Marsul Absolventilor si concertul „100+1 pentru Romania”

FIE 2019 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vineri, 24 mai, in cadrul celei de-a VII-a editii a Festivalului International al Educatiei, Primaria Municipiului Iasi va organiza o noua editie a Marsului Absolventilor. Ca in fiecare an, Marsul va fi punctul central al Festivalului International al Educatiei, eveniment devenit traditie pentru studentii care incheie studiile la universitatile din Iasi. Dupa Marsul Absolventilor si discursurile oficiale, in jurul orei 19.00, va avea loc un super concert la care sunt asteptati sa participe mii de ieseni. Intitulat „100+1 pentru Romania!”, concertul va avea loc pe scena din fata Palatului Culturii, accesul publicului fiind liber. La eveniment vor canta Dan Bittman (Holograf), Cristi Minculescu (Ir ...