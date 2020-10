Fiecare bucurestean pierde, in medie, 3.000 de euro din cauza poluarii aerului, mai mult decat dublu fata de restul europenilor

Poluarea aerului il costa pe un locuitor al unui oras european aproximativ 1.250 de euro pe an in timp ce pentru un bucurestean costul este de peste 3.000 de euro, arata un raport al Aliantei Europene pentru Sanatate Publica (EPHA), care cuantifica valoarea monetara a deceselor premature, a ingrijirilor medicale si a zilelor de munca pierdute in 432 de orase europene, transmite AFP.