Fiecare școala ar putea decide cum desfașoara cursurile din toamna

Ministerul Sănătății propune 2 sub-scenarii hibride, un scenariu de revenire integrală la școală și altul de ore exclusiv online pentru deschiderea școlii din 14 septembrie 2020, scrie site-ul specializat Edupedu.ro. Marea noutate propusă de Ministerul Sănătății constă în renunțarea la decizia unică de la centru impusă până acum în pandemie, cu privire scenariul ce va […] The post Fiecare școală ar putea decide cum desfășoară cursurile din toamnă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.