Fieful lui Robu: Colterm Timișoara, program pe model Ceaușescu - abonații sunt ținuți in FRIG sa nu le creasca facturile

Decizii ca înainte de 1989, la Timișoara, acolo unde compania locală de termoficare taie căldura în plină zi. Explicația angajaților din dispecerat? Așa e planul de furnizare. Colterm are grave probleme financiare, având datorii de zeci de milioane de lei. Cu toate astea, administrația condusă de liberalul Nicolae Robu a refuză să crească valoarea facturilor către cetățeni de peste șapte ani de zile. Întrucât prețul de producție crește de la an la an, diferențele sunt compensate de la bugetul local al Timișoarei. Totul pentru ca facturile să nu crească și timișorenii să sancționeze acest lucru prin vot.

Măsura păstrării facturilor la același nivel are însă alte efecte. Compania furnizează căldură la parametri reduși, așa că abonații fac frig în case. În cele mai friguroase luni, caloriferele sunt calde, dar niciodată fierbinți. De altfel, fiind înglodată în datorii, Colterm nu mai primește gaz de la E.On decât dacă achită facturile în avans. Așa că, pentru a face probabil economie la gaz, Colterm taie căldura abonaților în intervalul orar 10 - 18.

Chiar dacă societatea de termoficare taie căldura clienților, conducerea societății are o structură mamut: șase directori încasează salarii de mii de lei pe lună. Bonus, după învestirea în funcție a directorului Emil Șerpe, membru PNL Timiș uns special de Nicolae Robu pe post, conducerea Colterm a avut ca prioritate achiziționarea de mașini noi pentru directori.

Colterm a fost reclamată și la ANRE pentru modul în care furnizează căldură. Directorul Emil Șerpe nu a putut fi contactat telefonic pentru a explica de ce timișorenilor li se taie căldura exact ca pe vremea lui Nicolae Ceaușescu.