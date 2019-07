FIFA a anuntat nominalizarile pentru premiile The Best la categoriile antrenorilor de fotbal masculin și feminin

FIFA a anunţat, miercuri, nominalizările pentru premiul The Best la categoriile “Antrenorul anului în fotbalul masculin” şi “Antrenorul anului în fotbalul feminin”, anunță news.ro.

La masculin, sunt nominalizaţi Djamel Belmadi (Algeria, naţionala Algeriei), Didier Deschamps (Franţa, naţionala Franţei), Marcelo Gallardo (Argentina, River Plate), Ricardo Gareca (Argentina, naţionala din Peru), Pep Guardiola (Spania, Manchester City), Jurgen Klopp (Germania, Liverpool), Mauricio Pochettino (Argentina, Tottenham), Fernando Santos (Portugalia, naţionala Portugaliei), Erik Ten Hag (Olanda, Ajax Amsterdam), Tite (Brazilia, naţionala Braziliei).

Citește și: Șeful DIICOT a făcut declarații:’Nu putem neglija nicio versiune din anchetă. Ne dorim din tot sufletul să le găsim încă în viață’

Nominalizările pentru fotbalul feminin: Milena Bertolini (Italia, naţionala Italiei), Jill Ellis (SUA, naţionala SUA), Peter Gerhardsson (Suedia, naţionala Suediei), Futoshi Ikeda (Japonia, naţionala under 20 a Japoniei), Antonia Is (Spania, naţionala under 17 a Spaniei), Joe Montemurro (Australia, Arsenal), Phil Neville (Anglia, naţionala Angliei), Reynald Pedros (Franţa, Lyon), Paul Riley (Anglia, North Carolina Courage), Sarina Wiegman (Olanda, naţionala Olandei).

Citește și: EXCLUSIV Reclamă halucinantă: ‘Monstrul din Caracal ne-a omorât prețurile’

Listele de câte zece nominalizaţi au fost întocmite de comisii de experţi în baza realizărilor tehnicienilor în perioada 16 iulie 2018 – 19 iulie 2019 la masculin, respectiv 25 mai 2018 – 7 iulie 2019 la feminin. Dintre nominalizaţi, în urma votului fanilor, jurnaliştilor, selecţionerilor şi căpitanilor echipelor naţionale, vor fi aleşi câte trei finalişti la fiecare categorie.

Câştigătorii vor fi anunţaţi în gala de la Milano, la 23 septembrie.