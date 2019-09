Fifor: Iohannis, direct raspunzator de soarta a mii de familii lasate fara venituri

Ministrul de interne, Mihai Fifor, îl atacă pe președintele Klaus Iohannis, pe care îl consideră direct respunzător de faptul că angajații din ministerele vacantate de ALDE nu își pot primi salariile, din cauză că nicio persoană nu a fost autorizată să semneze plățile după demisia miniștrilor. “În acest moment, sunt mii de familii ale căror The post Fifor: Iohannis, direct răspunzător de soarta a mii de familii lăsate fără venituri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.