Fifor: Ministrul Vela nu a declasificat nimic Raportul a fost deja declasificat in ianuarie

Fostul ministru de interne, Mihai Fifor, a precizat, pe pagina sa de Facebook, că ce a făcut astăzi actualul ministru, Marcel Vela, nu se poate numi declasificarea Raportului privind evenimentele din 10 august 2018, pentru că acesta a fost declasificat încă din luna ianuarie.