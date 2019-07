Fifor o compara pe Dancila cu Șefan Cel Mare și pe Iohannis cu Suleiman

Fostul fotbalist Claudiu Raducanu cunoscut la nivel national, precum si international, este banuit ca ar fi implicat, intr-o oarecare masura, intr-o retea globala infractionala ce are radacini si in Romania, mai precis in Dolj, orasul Craiova unde un presupus lider intitulat Rechinul ar fi cel care se afla in spatele racolarii celebrului fotbalist.