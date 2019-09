Fifor: Vom cere Parlamentului votul de incredere pana convingem ca țara trebuie guvernata

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat că Guvernul va cere Parlamentului votul de încredere, săptămâna viitoare, însă dacă nu îl va primi, Executivul va veni cu o altă variantă „până convingem Parlamentul că ţara trebuie totuşi să fie guvernată”. „Vom merge săptămâna viitoare în Parlament să cerem votul pentru guvern. E prea mult The post Fifor: Vom cere Parlamentului votul de încredere până convingem că țara trebuie guvernată appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.