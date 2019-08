Fii prietenul copiilor din centrele de plasament! - FOTO

foto 1 Apel voluntariat Ajungem MARI 2019 noul an scolar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Copiii din centrele de plasament au nevoie de oameni calzi care sa ii asculte, sa ii invete si sa ii incurajeze permanent. Ei nu au familia aproape, iar personalul din centre este insuficient pentru a acoperi nevoile copiilor. Programul educational Ajungem MARI cauta voluntari pentru 2.200 de copii din Bucuresti si 24 de judete, voluntari care sa dedice copiilor 3 ore pe saptamana in urmatorul an scolar. „Voluntariatul la Ajungem Mari este una dintre cele mai frumoase experiente. M-a ajutat sa devin un om mai bun, sa descopar suflete pure si sa daruiesc cunostinte, inspiratie si iubire acolo unde lipsesc cel mai mult. Am invatat de la copii ...