Fiica Andreei Marin si-a gasit o noua pasiune! Iata ce a declarat mama ei

Andreea Marin fiica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andreea Marin pare a fi o mama model. Fosta prezentatoarea de la emisiunea 'Surprize, surprize'' a declarat, intr-un interviu, faptul ca evita sa isi rasfete copilul, dar mereu isi sprijina fiica in incercarea de a-si dezvolta diversele pasiuni. ”Eu nu sunt de acord cu rasfatul, ci cu lucrurile bine meritate… Iar fiica mea stie asta. Trebuie sa meritam ce avem in viata. Ii aduc mereu in atentie, vreau ca ea sa inteleaga ca nu ni se cuvin lucrurile si ca totul e direct proportional cu faptele si cu sufletul pe care-l punem in faptele noastre”, ne-a marturisit Andreea Marin, referindu-se la relatia pe care o are cu fiica sa si a lui Stefan Banica junior. M ...