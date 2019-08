Fiica cea mare a romanului care traieste cu doua surori RUPE tacerea. E neasteptat ce a spus despre tatal ei, George Chirila

Silvia, fiica cea mare a romanului care traieste cu doua surori, a rupt tacerea. In cadrul unui interviu, tanara a vorbit despre talentele sale, desi are doar patru clase, despre familia ei numeroasa si, implicit, despre tatal ei, George Chirila, care are doua neveste.

Fata cea mare a lui George Chirila, marturisiri sincere despre familia ei

Silvia este rodul iubirii dintre George Chirila si Nicoleta, care i-a daruit barbatului opt copii. Sora ei, Mariana, i-a adus pe lume sase mostenitori. Fata cea mare a barbatului care traieste cu doua surori are talent la pictura si adora sa lucreze in lut. Ea face aceste lucruri atunci cand merge la pascut cu oile. “Acum doi ani, eram pe deal si ma jucam in pamant. Am inceput atunci sa modelez fara sa stiu ce poate iesi. Nu mi-a parut cel mai stralucit, dar am avut curaj sa merg mai departe”, a declarat Silvia Chirila in cadrul unui interviu.

Intrebata despre controversata decizie a tatalui ei de a trai cu doua femei, tanara a marturisit categorica: “Nu as putea sa imi impart sotul cu o alta femeie”.

In timpul marturisirilor, Silvia a recunoscut ca a experimentat deja primii fiori ai dragostei. “Nu e foarte grozav sa fii indragostita. Ai foarte multe dureri de cap. Cand esti indragostit trebuie sa porti si grija celuilalt. Cu gandul, daca altfel nu ai cum. Ma macina dorul de multe ori. Este un baiat care mie mi-a placut. Nu stie…Nu l-am mai vazut de doua luni. E trecut de 20 de ani.L-am cunoscut in Hunedoara. Are ochii albastri si parul negru. M-a cucerit cu totul”, a mai spus ea, relateaza wowbiz.ro.

