Fiica criminalului din Caracal: " As vrea sa-l privesc in ochi sa-l intreb daca a facut si daca s-a gandit vreo clipa la acei copii si la copiii lui"

Daniela despre Gheorghe Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela, a spus miercuri seara ca nu o sa-l ierte pe tatal ei daca este adevarat ca le-a rapit, violat si ucis pe Luiza si Alexandra. "Eu nu il scuz, daca e adevarat ceea ce a facut si nu ca nu il scuz, nu o sa-l iert. Legat de mama mea o sa fie niste declaratii. Mama mea nu are nicio legatura, nu a lucrat niciodata - nici tatal - in Bari sau pe langa Bari sau in zona de sud, deci nu exista asa ceva. Mama mea a lucrat, sunt acte depuse la autoritati, cu carte de munca intr-un restaurant, nu in zona Bari. Cat am fost eu copil tata nu a fost niciodata violent, sa ne bata sau sa-i rupa mamei o mana sau sa innegreasca un ochi. Ce s-a intamplat dupa ce am pl ...