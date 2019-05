Fiica lui Catalin Crisan, o splendoare de femeie! Daria a crescut si arata ca un topmodel

daria

Din relatia cu prima sotie, Lucia Bubulac, indragitul cantaret Catalin Crisan (51 de ani) are o fiica de 18 ani, Daria, care ii mosteneste pasiunea pentru arta si cocheteaza cu modelling-ul. Daria Crisan este inca eleva, insa asta nu o impiedica sa fie in timpul liber fotomodel, actrita, dar si cantareata. Le face pe toate cu pasiune, talent si delicatete.

„Aschia nu sare departe de trunchi” este o zicala din popor, care i se potriveste de minune lui Catalin Crisan si fiicei lui, Daria, eleva a Liceului „Gheorghe Sincai” din Capitala.

Frumoasa, inalta, cu parul precum mierea si cu ochii albastri, Daria Crisan a cucerit imediat lumea modellingului si pe cea a teatrului romanesc. In urma cu aproape doi ani, fiica lui Catalin Crisan a avut rolul principal in piesa „Profesorul de franceza”, unde celebrul ei tata a fost chiar regizorul piesei si in care s-a descurcat de minune.

De asemenea, recent, Daria a reusit sa obtina marele premiul al concursului de radio Virgin Talent Hunt. Dupa mii de inscrieri, sute de mii de vizualizari si o competitie stransa, Colegiul National ,”Gheorghe Sincai” din Bucuresti este liceul castigator.

Pe langa cariera care se anunta de succes, Daria Crisan este si foarte atenta la felul in care arata. Acum pustoaica lui Catalin Crisan a devenit o adevarata domnisoara cocheta. Daria adora sa mearga in saloanele de infrumusetare si sa incerce produsele cosmetice care o ajuta sa arate perfect pentru noua ei cariera in modelling.

