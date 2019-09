Fiica lui Chris Cornell a lansat primul single - VIDEO

Toni Cornell, fiica în vârstă de 15 ani a liderului trupei Soundgarden, care s-a sinucis în urmă cu doi ani, a lansat primul single, „Far Away Places”, scrie news.ro.

Cântecul a fost scris de ea în urmă cu trei ani şi a fost produs de Chris Cornell în studioul din casa lor din Miami. Este una dintre ultimele piese la care a lucrat muzicianul înainte de a se sinucide în mai 2017.

„Far Away Places” a fost mai întâi inclusă pe coloana sonoră a unui scurtmetraj cu acelaşi titlu, regizat de Tatiana Shanks, în vârstă de 17 ani, o prietenă a familiei. Filmul, care a fost prezentat în mai multe festivaluri internaţionale în 2018, are în centru un băiat din Los Angeles care călătoreşte spre oraşul natal al familiei lui.

Veniturile obţinute din vânzarea online a piesei vor fi donate New York Society for the Prevention of Cruelty to Children, potrivit Rolling Stone.

Chiar dacă acesta este primul ei single, Toni Cornell nu este străină de scenă. Ea a debutat într-un concert al tatălui ei, cântând împreună „Redemption Song” al lui Bob Marley, la Beacon Theatre din New York.

După moartea lui Chris Cornell, ea a colaborat cu One Republic pentru piesa „Hallelujah”, cântată la „Good Morning America”. Cel mai recent, a urcat pe scenă în timpul unui concert-tribut dedicat tatălui ei, unde a cântat alături de Ziggy Marley acelaşi „Redemption Song”.

Chris Conell, lider al trupelor Soundgarden şi Audioslave, s-a sinucis pe 18 mai 2017, la vârsta de 52 de ani, după decenii în care a suferit de depresie şi în care a fost dependent de medicamente. El a avut trei copii, Toni, Lillian şi Christopher.