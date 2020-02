Fiica lui Cristian Boureanu adora viata de noapte. Cum merge imbracata Ioana la petrecerile de fite FOTO

Fostul politician Cristian Boureanu a fost casatorit cu Irina. Cei doi au divortat in 2003 si au impreuna o fiica, Ioana, pe care afaceristul a agresat-o pe strada, in 2016, starnind reactii virulente din partea ex-partenerei de viata.

Fiica lui Cristian Boureanu adora viata de noapte

Pe scurt, disperat sa isi gaseasca fiica dupa ce a fugit de acasa, fostul deputat s-a gandit chiar sa puna pe cineva sa o urmareasca in ziua scandalului, prin Bucuresti. La acea vreme, apropiati ai familiei au declarat pentru Libertatea ca fata a fost imobilizata de un individ angajat de Boureanu, pe Soseaua Nordului, care a tinut-o pana a ajuns tatal ei la fata locului.

Adolescenta = o diva

Fostul politician a imbracat intregul scandal intr-un context care releva un conflict pe care il are cu mama fetei. Boureanu a precizat ca, in trecut, Ioana a plecat de acasa noaptea, in Centrul Vechi, de cinci ori, iar o data s-a intors beata. Iesirile nocturne i-au ramas pasiune, din ceea ce se poate observa pe Instagram-ul tinerei, chiar ultimele imagini postate de fata fiind tot in club. (VEZI IMAGINI IN GALERIA FOTO)

Pentru ca acum are 19 ani si s-a maturizat, protagonistii scandalului de acum aproape patru ani se inteleg mult mai bine chiar si la capitolul ”iesit in oras”. Astfel, cand nu este la scoala, Ioana se distreaza alaturi de colegii ei in cluburi, fara sa stea cu griji in privinta tatalui ei. Adolescenta isi face aparitia in localuri ca o diva, machiata strident si imbracata senzual.

