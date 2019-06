Fiica lui Florin Iordache a facut accident de masina

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fiica deputatului PSD Florin Iordache, a fost implicata, marti, intr-un accident de circulatie. Delia Iordache a intrat cu masina intr-un gard de pe o strada din Caracal. Accidentul nu s-a soldat cu victime. Reprezentantii IPJ Olt sustin ca accidentul rutier, produs marti pe o strada din Caracal, in care o tanara a intrat cu masina in gard, nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale. Ea a fost testata de politisti cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ. Se pare ca autoturismul pe care il conducea femeia ar apartine unei firme de inchirieri auto din Bucuresti. „In aceasta dimineata, in jurul orei 4.00, pe raza municipiului Caracal a avut loc un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale. Pol ...