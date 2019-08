Fiica lui Gheorghe Dinca, despre acuzatiile aduse: ''Sunt niste calomnii si nu o sa ramana asa''

fiica gheorghe dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daniela Dinca, fiica lui Gheorghe Dinca a vorbit despre cazul tatalui sau, dar si despre acuzatiile care i s-au adus de care un afacerist, care a spus ca aceasta ar fi implicata in traficul de persoane. „Nu am nicio legatura. Ne dezicem. Eram departe, nu aveam de unde sti ce se intampla. Din punctul nostru de vedere, ne exprimam compasiunea fata de cele doua familii. As vrea sa pot schimba situatia pentru ca e foarte greu. Ma gandesc ca de partea cealalta e mult mai greu”, a declarat Daniela Dinca. Detalii nestiute despre fiica criminalului din Caracal. Doi italieni dispusi sa depuna marturie in fata autoritatilor „Eu am fost crescuta de catre bunicii din partea mamei. Ultima d ...