Fiica lui Gheorghe Dinca, detalii despre tatal sau si crima pe care a facut-o: ''Cine a facut, sa se traga pedepsele''

dinca fiica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daniela Dinca, fiica monstrului din Caracal, a declarat, intr-o interventie telefonica ca nu a reusit sa ia legatura cu tatal sau si ca nimeni din familie nu a vorbit cu el. Aceasta a negat, in ciuda mai multor acuzatii, ca ar fi fost implicata in traficul de fiinte umane si a declarat ca Gheorghe Dinca nu a fost violent nici cu ea si fratii ei, nici cu mama lor, desi vecinii au facut astfel de dezvaluiri. ”Nu am vorbit cu el. Nu avem cum sa luam legatura cu el. Nu fac parte din nimic (n.r. retea de trafic de fiinte vii). Tata nu a fost violent cu noi, nici cu mama noastra. Noi am cerut sa se faca ancheta asa cum trebuie. Cine a facut, sa se traga pedepsele. Nu am de unde sa stiu daca a avut complic ...