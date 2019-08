Fiica lui Gheorghe Dinca: Familia se detașeaza de faptele lui

Fiica lui Gheorghe Dincă transmite un mesaj privind faptele de o gravitate extremă ale tatălui ei. “Familia noastră se detașează de faptele tatălui meu”, transmite Antena 3. Avocatul din oficiu al lui Gheoghe Dincă, Bogdan Alexandru, a stat de vorbă cu fiica călăului din Caracal și a transmis public mesajul femeii. Familia se declară șocată The post Fiica lui Gheorghe Dincă: Familia se detașează de faptele lui appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.