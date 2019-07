Fiica lui GIGI BECALI, un exemplu pentru ceilalti copii de vedete de la noi! Ce medie avea la BAC

Unele vedete de la noi, cat si copiii celebritatilor au trecut in perioada asta prin reale emotii, in momentul in care au fost afisate listele cu rezultatele de la examenul de Bacalaureat. Daca unii au avut mai mult noroc si au iesit triumfatori cu note mari, altii au avut ceva mai mult ghinion.

Totusi, in urma cu patru ani de zile, fiica lui Gigi Becali era un adevarat exemplu pentru toata lumea. Asta deoarece Alexandra Becali a avut, in 2015, media 9,43 la Bacalaureat. Aceasta a fost absolventa a Colegiului I.L. Caragiale din Capitala, pe sectie Filologie. La Limba si Literatura Romana a avut nota 9,15, la Istorie a luat 10, iar la Geografie 9,15.

„Este o nota foarte buna cu care ma mandresc. Fetele mele trebuie sa fie un exemplu pentru ceilalti copii, pentru ca daca eu vorbesc despre moralitate, de familie, despre credinta si despre educatie, atunci trebuie sa demonstrez eu intai ca in familia mea esxista acest lucru, educatie si credinta“, spunea Gigi Becali atunci cand afla notele fiicei sale.

„Eu nu am avu emotii, pentru ca le cunosc pe fetele mele, le stiu. Ea a avut mari emotii, invata chiar si noaptea. La mine mai mult mama lor se ocupa de fete si de scoala lor. Eu le cer doar atat: duminica la Sfanta biserica la liturghie, pentru ca dupa aceea Hristos le pazeste, Hristos le da minte buna, Hristos le linisteste, Hristos le invata ce sa citeasca, unde sa citeasca sa ia 9,43“, mai adauga Gigi Becali.

„Au de toate, nu cred ca mai au nevoie de nimic. Avem nevoie numai de sanatate si de mantuire. Iar mai mult decat au nici nu mai au nevoie, pentru ca mai bine ne rugam pentru ceilalti copii ca sa dea Dumnezeu bine in tara asta, sa aiba si ceilalti copii“, mai povestea latifundiarul.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.