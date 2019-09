Fiica lui Kurt Cobain a lansat o colecție vestimentara in memoria tatalui sau

Frances Bean Cobain, fiica lui Kurt Cobain, regretatul solist al formației grunge rock Nirvana, a lansat colecția vestimentară "Kurt Was Here" pentru a onora memoria tatălui său, potrivit contactmusic.net, scrie Mediafax.

Pentru a realiza colecția vestimentară, Frances Bean Cobain a colaborat cu companiile The End of Music și Live Nation Merchandise.

Colecția cuprinde tricouri, bluze și hanorace, pe care sunt imprimate desene, schițe și mesaje scrise de mână de interpretul piesei "Smells Like Teen Spirit", care s-a sinucis în anul 1994.

Articolele vestimentare au fost proiectate pentru a se potrivi ambelor genuri, iar modelele imprimate pe ele nu au fost editate, pentru a reflecta stilul autentic al artistului.

Piesele vestimentare din colecție au fost puse în vânzare atât în mai multe lanțuri de magazine din Statele Unite ale Americii și din Marea Britanie, cât și pe internet, pe KurtCobainShop.com.

Potrivit contactmusic.net, contribuția fiicei lui Kurt Cobain și a lui Courtney Love în realizarea colecției este greu de cuantificat, dar se consideră că tânăra în vârstă de 27 de ani a dat indicații de care s-a ținut cont.

Un purtător de cuvât al Live Nation Merchandise a afirmat că "au simțit că acesta a fost momentul potrivit" pentru a expune creațiile lui Kurt, celebrând impactul durabil pe care cântărețul l-a avut în lume.

O parte din încasările obținute va fi donată organizației non-profit Jed Foundation, care are drept scop prevenirea actelor de sinucidere în rândul adolescenților și tinerilor.

Pe 10 septembrie este marcată Ziua mondială de prevenire a sinuciderilor.

Kurt Cobain avea 27 de ani atunci când s-a sinucis prin împuşcare, pe 5 aprilie 1994, în vila lui din Seattle. Trupul său neînsufleţit a fost descoperit după trei zile.

Trupa Nirvana, înfiinţată de solistul şi chitaristul Kurt Cobain şi de basistul Krist Novoselic la sfârşitul anilor 1980, a adus muzica grunge în curentul mainstream, fiind considerată formaţia emblematică a generaţiei X, din anii 1990, cu hituri precum "Smells Like Teen Spirit" and "Come As You Are".

După sinuciderea lui Kurt Cobain, în 1994, la vârsta de 27 de ani, formaţia s-a destrămat, după ce a lansat trei albume de studio într-o carieră de şapte ani, interval în care Nirvana a vândut 75 de milioane de discuri în toată lumea. Trupa rock Nirvana a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în aprilie 2014.