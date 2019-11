varciu

Camrina, fiica lui Liviu Varciu si mama ei Ami, au povestit in exclusivitate pentru revista Viva! care este relatia lor cu Liviu. Nimeni nu se astepta ca lucrurie sa stea atat de diferit fata de ce s-a scris in presa in toti acesti ani!

Fiica lui Liviu Varciu a spus adevarul despre relatia pe care o are cu tatal ei

Relatia dintre Carmina si Liviu Varciu a fost una controversata de-a lungul timpului, insa in ultima perioada lucrurile au parut cp merg extraordinar intre cei doi. Pe retelele de socializare apar numai fotografii in care ce doi sunt impreuna, extrem de fericiti, insa se pare ca lucrurile nu stau deloc asa. Fiica lui Varciu a decis sa spuna adevarul intr-un interviu amplu pentru revista Viva!

„In ciuda aparentelor, relatia mea cu tata nu este una tocmai lapte si miere, asa cum stie toata lumea. Cel putin cu mine tata mereu a fost mai indiferent si mai rece. In momentul de fata, nu l-am vazut de un an si doua luni, cat despre vorbit, vorbim foarte rar… Stiu ca multora nu le vine sa creada, pentru ca ceea ce declara el nu se leaga cu ceea ce spun eu si nici cu adevarul. Niciodata nu am avut relatia aceea care aparea la televizor.”

Carmina a mai povestit ca nu si-a dorit pana acum sa il puna intr-o lumina proasta pe tatal ei, insa acum, cand este aproape de majorat, a realizat ca lui chiar nu ii pasa asa ca si-a facut curaj sa spuna adevarul. Ea mai rpecizat si ca Liviu Varciu a inceput sa o sustina financiar doar de 6 ani, cu suma de 2000 de lei pe luna. Pana atunci doar mama ei, Ami, a crescut-o, fara niciun ajutor.

Fata lui Liviu Varciu a mai povestit si despre perioada in care a stat cu tatal ei in Bucuresti.

„Am stat aproape 3 luni, si din astea 3 luni pot spune ca alaturi de tata am petrecut maximum o luna, deoarece el era tot timpul plecat cu diverse joburi. Nu m-am acomodat deoarece nu am stiut cum sa imi gestionez viata la acel moment, pentru ca eu eram obisnuita cu mama. Cum ea nu a mai fost langa mine, desi vorbeam non-stop, eram singura pentru prima data, dupa 15 ani. In ceea ce priveste relatia pe care am avut-o cu persoana cu care tata a facut al doilea copil, aceasta nu era deloc buna si tot ce vreau sa spun in momentul de fata este ca ce se vede la televizor nu are legatura cu realitatea.”, a mai povestit Carmina.

Alaturi de mama ei, Carmina intentioneaza sa se mute in Barcelona dupa liceu si sa urmeze acolo o facultate de teatru.

