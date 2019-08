Fiica unei procuroare din Iasi s-a calificat in finala unui turneu international de tenis

Andreea Prisacariu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea Andreea Prisacariu s-a calificat, sambata, in finala turneului ITF de la Tabarka (Tunisia), cu premii totale de 15.000 de dolari. Prisacariu a invins-o in semifinale pe italianca Aurora Zantedeschi, venita din calificari, scor 6-1, 6-0, dupa 69 de minute. In finala, Prisacariu va evolua cu invingatoarea din meciul dintre Sandra Samir (Egipt) si Lamis Alhussein Abdel Aziz, tot din Egipt. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. tabarka tunisia prisacariu semifinale aurora zantedesch ...